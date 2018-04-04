DTO Fethiye yola Şaban Arıkan ile devam edecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesinde bugün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlık için mevcut başkan Şaban Arıkan ile Fethiye Eski Liman Başkanı Ahmet Karabulut yarıştı.

Saat 17:00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oyların sayımına geçildi. Yapılan sayımlar sonucunda geçerli oyların 143'ünü alan Şaban Arıkan seçimin galibi oldu. Seçimlerde mavi listeyle yarışan Ahmet Karabulut ise 131 oy alarak seçimleri kaybetti.

370 delegesi bulunan Fethiye Deniz Ticaret Odası’nda oy verme işlemleri sabah saat 09.00’da başladı ve 17.00 itibariyle sona erdi. Başkan adayları mevcut başkan Şaban Arıkan ve Ahmet Karabulut seçimi kim kazanırsa kazansın önemli olan sektöre yapılacak hizmetlerin önemli olduğunu belirttiler.

Şaban Arıkan “Kongremizde sanıyorum ki 300 civarında bir oy kullanımı oldu. Bu seçimde katılım oldukça yüksekti.. Ben de ilk defa başkanlığa aday oluyor gibi heyecanlandım. Bu heyecanı bana yaşattıkları için arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Vira Haber