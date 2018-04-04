DTO Antalya’da başkanlık koltuğu Ahmet Çetin'e emanet

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın şube seçimleri devam ediyor. Bugün Deniz Ticaret Odası Antalya ve Fethiye şubeleri seçim heyecanı yaşadı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanlığı için Bekir İnanç Kendiroğlu ve Ahmet Çetin yarıştı.

Türkiye'nin şube olarak en büyük odası olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. Yoğun bir katılım sağlanan seçimde oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımlar sonucunda geçerli oyların 306'sını alan Ahmet Çetin ve ekibi seçimi kazanan taraf oldu. Bekir İnanç Kendiroğlu ve ekibi ise 272 oy alarak seçimleri kaybetti. Antalya Deniz Ticaret Odası seçimlerinde toplam 580 denizci oy kullanırken iki oy geçersiz sayıldı.

Seçimlerde Ahmet Çetin mavi liste ile yarışırken, İMEAK DTO Antalya Şubesi mevcut başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu ise beyaz listeyle seçimlere katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin çiçeği burnunda başkanı Ahmet Çetin 'Dostane bir seçim oldu. Katılım oldukça yüksekti. Denizcilik sektörü kazandı. Seçimler geçici ama sektör kalıcı. Bu seçimin, seçim havasında görülmemesi lazım. Sektörde bayrağı biz devralacağız. Aynı hizmeti, aynı şekilde biz yapacağız. Ben de hizmet edeceğim. Bugün istirahat edip, yarın İstanbul için çalışacağız.' dedi. dedi.

Bekir İnanç Kendiroğlu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından rakibi Ahmet Çetin'i kutlayarak başarılar diledi.

Ahmet Çetin'e destek için Antalya'da bulunan Recep Düzgit ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Demokrasiyi doya doya yaşadık. İnanılmaz bir katılım oldu. Gerginlikler yaşandı ama güzel bir seçim oldu. İnsanlar seçime bu kadar motive ediliyorsa da bu görevi üstlenen kişiler sorumluluğu almalı, hakkını vermeliler. Pazar günkü seçimde de bu sonuçları alırsak sektörümüz kazanır.” diye konuştu.

Vira Haber