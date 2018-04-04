Barbaros sınıfı fırkateynler modernize edilecek
ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak sözleşme imzalandı.
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Aselsan ile Havelsan tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında dev bir sözleşme imzalandı.
Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi’ne ilişkin imzalanan sözleşmenin ASELSAN'ın payı 175 milyon 783 bin Euro ve 457 milyon 491 bin TL tutar olarak açıklandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılına kadar gerçekleşecek.
Vira Haber
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Etiketler : Aselsan, havelsan, Barbaros sınıfı fırkatenler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, SSM
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