Barbaros sınıfı fırkateynler modernize edilecek

Aselsan ile Havelsan tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında dev bir sözleşme imzalandı.

Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi’ne ilişkin imzalanan sözleşmenin ASELSAN'ın payı 175 milyon 783 bin Euro ve 457 milyon 491 bin TL tutar olarak açıklandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılına kadar gerçekleşecek.

Vira Haber