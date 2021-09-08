Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kalamış’a emniyetle yanaştırıldı." denildi.
Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kalamış’a emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/kQo8d6qPkY— KEGM (@kiyiemniyet) September 8, 2021
Vira Haber
Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.