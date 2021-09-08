İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

A+A-

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kalamış’a emniyetle yanaştırıldı." denildi.

 

Vira Haber

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.