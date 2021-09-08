Ukrayna'dan "MİLGEM ADA Sınıfı Korvet" açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna Donanması için sınıfı korvetin inşası, takvime uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde devam ediyor. Çalışmalar Ocak 2021’de Ukraynalı uzmanların katılımıyla başladı. Bugüne kadar, çeliğin kesilmesi tamamlanmış ve altı bölmenin bir kısmı kaynaklanmış, ardından omurganın oluşumu yapılmıştır. Korvet üretiminin, Türk ortakların desteğiyle yerli işletmelerden birinde tamamlanmasını sağlayan 50-50 formülüne göre inşa edildiğini belirtmekte fayda var.

Yeni korvetin, 2023’te deniz testlerine başlaması planlanıyor. İlk korvetin Türkiye’de inşa edilmesi, donatımının ise Ukrayna’da yapılması konusunda Türk tarafı ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmenin bir özelliği, bu sınıftaki gemilerin inşası için teknolojinin Ukrayna tarafına kademeli olarak aktarılmasıdır. Sonraki tüm ADA sınıfı korvetler, yalnızca Ukrayna tesislerinde inşa edilecek. Uzun vadede, bu savaş gemileri Ukrayna’nın Azak-Karadeniz bölgesindeki savunmasını önemli ölçüde güçlendirecek ve NATO üye ülkeleriyle uyumlu olmasına izin verecek" ifadelerini kullandı.

Taran’ın bu açıklaması ile Ukrayna MİLGEM Programı kapsamında inşa edilecek korvet sayısının 1 ile sınırlı kalmadığı, 3 adet korvetin daha inşa edileceği bir kez daha doğrulanmış oldu. İnşa faaliyetleri RMK MARINE’de devam eden ilk Ukrayna Korveti’nin donanım faaliyetleri, Ukrayna’da bulunan Ocean Tersanesi’nde gerçekleştirilecek.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myronyuk, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Donanması için üretilecek MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerde kullanılacak gemisavar füzeler, hava savunma teçhizatı ve savaş yönetim sistemi hakkında detaylar vermişti.

Oleksandr Myronyuk konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Ukrayna için üretilecek olan ADA Sınıfı Korvetler, Ukrayna Donanması için gemisavar füzelerin aktif ve efektif şekilde kullanımını sağlayacak. Bu bağlamda önceliğimiz, Ukrayna üretimi Neptün gemisavar füzemizdir. Aynı zamanda Amerikan Harpoon, Türk ATMACA ve diğer füzeler de değerlendirmede. Korvet, birkaç on yıl boyunca hizmet verecek bir gemidir. Bu süre zarfında, farklı özelliklere ve boyutlara sahip olacak yeni gemisavar füzeler geliştirilecek, bu nedenle kendimizi önceden belirlenen yapay çerçevelerle sınırlamıyoruz."

Neptün’ün, yaklaşık 300 kilometre menzile sahip olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 150 kilogramlık harp başlığına sahip olan füzenin hızı ise 900 kilometre / saattir. Yani füze, 0.72 Mach hızı ile "High Subsonic" sınıfında yer almaktadır. Ukrayna, 2025 yılına kadar 3 adet Kara Konuşlu NEPTÜN Tümeni oluşturmayı hedeflemektedir. Söz konusu tümenler, Azak Denizi ile Karadeniz’in müdafaası için kullanılacak.

Vira Haber