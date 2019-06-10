İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. Kınay Group lojistikte yeni uygulamalarla öne çıkıyor
Kınay Group lojistikte yeni uygulamalarla öne çıkıyor

Kınay Group lojistikte yeni uygulamalarla öne çıkıyor

Kınay Group Genel Müdürü Barış Dillioğlu ile denizcilik sektöründe kadın istihdamından, lojistik sektöründeki dijitalleşme adımlarına uzanan keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

A+A-

Kınay Group Genel Müdürü ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Barış Dillioğlu ile denizcilik sektöründe kadın istihdamından, lojistik sektöründeki dijitalleşme adımlarına uzanan keyifli bir video röportaj gerçekleştirdik.

İyi seyirler...

 

 

 

 

Vira Haber

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.