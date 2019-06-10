Kınay Group lojistikte yeni uygulamalarla öne çıkıyor

Kınay Group Genel Müdürü ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Barış Dillioğlu ile denizcilik sektöründe kadın istihdamından, lojistik sektöründeki dijitalleşme adımlarına uzanan keyifli bir video röportaj gerçekleştirdik.

İyi seyirler...

Vira Haber