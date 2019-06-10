Kınay Group lojistikte yeni uygulamalarla öne çıkıyor
Kınay Group Genel Müdürü Barış Dillioğlu ile denizcilik sektöründe kadın istihdamından, lojistik sektöründeki dijitalleşme adımlarına uzanan keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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Kınay Group Genel Müdürü ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Barış Dillioğlu ile denizcilik sektöründe kadın istihdamından, lojistik sektöründeki dijitalleşme adımlarına uzanan keyifli bir video röportaj gerçekleştirdik.
İyi seyirler...
Vira Haber
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