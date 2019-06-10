Baltık Denizi'nde dev tatbikat başladı

Dün Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki Kiel Limanı'nda başlayan ve 21 Haziran'a kadar devam edecek. BALTOPS 47'ye NATO üyeleri ABD, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, Romanya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra ortak ülkeler İsveç ve Finlandiya katılıyor.

Yaklaşık 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçağın katıldığı tatbikatta, deniz mayınları ve denizaltıları imha etmek, hava savunmasını geliştirmek ve düşman gemileri tarafından olası saldırılara karşı askeri talim ve tatbikat yapılacak. 2014 öncesinde tatbikata katılan Rusya, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'daki faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle tatbikata bu yıl da davet edilmedi.

Vira Haber