Kiralama Sorununu Aşamayan Balıkçı Kooperatifleri Sıkıntılarını Anlattı

Birlik Başkanı Özgür Atacan ve birliğe bağlı kooperatif başkanları düzenledikleri basın toplantısı ile sıkıntılarını dile getirirlerken, özellikle lagün dalyanları olan Serçin ve Doğanbey kooperatiflerinin batma noktasına geldiğini ifade ettiler.

Meksika’dan Söke’ye yolculukları, dünyada en önemli üretme noktası olarak seçtikleri Bafa Gölü ile adından söz ettiren yılan balığı; Serçinli balıkçıların gelir kaynağı olmaktan çıktı. Bunun yanında ihracatın yapılamaması nedeniyle ülkeye büyük bir milli servetin girişine de engel olunduğu iddia ediliyor.

Aydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, "Ülkemizin yılan balığı kotasının yüzde 40’ını bir başka faktörle yüzde 60’ına kadar karşılayan ve yılda ortalama 40-50 ton yılan balığı ile toplamda 100-120 ton (cıran ve topan kefal, levrek, çipura) istihsali yapan, yılan balığı ihracatı sergileyen S.S. Serçin Köyü Su Ürünleri Kooperatifi, cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirttiler. Kooperatife avlanma araçlarını (tekne, kik kayık, ağlar, parageta vb.) kiralama alanı dışına çıkarılması gerektiğinin tebliğ edildiğini belirten yetkililer, ayrıca yakalanan av araçlarına el konularak, 350 bin TL cezai işlem uygulanacağını ifade ediyor. Üzüntü verici vaka ise bu tekneler nereye gidecek mümkün değil dediğimizde ‘bilemem evinin önüne çeker’ cevabının alınması" dedi.

S.S. Serçin Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fikret Özbaşı ise bir türlü yapılmayan kiralama nedeniyle kooperatifin ne üyelerine söz geçirebildiğini, ne de dışarıdan gelen balıkçılarla başa çıkabildiklerini söyledi.

Türkiye’nin ikinci büyük lagün dalyanı olma özelliği taşıyan Karina Dalyanı’nda da büyük sorun yaşandığını belirten Özbaşı, "6 adet boğazı varken bugün bir adet boğazın açık olduğu Karina’da kiralama sorununun aşılamaması nedeniyle balıkçıların avlanma araçlarının alan dışına taşınması isteniyor" dedi.

Aydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan ise, "S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi de yılda 200-250 ton (gamit, topan, kefal, dil balığı, lidaki, çipura, ispendek, levrek, yılan balığı vb.) istihsal yapan bir kooperatif olma konumunda iken, şimdi ise yok olma noktasındadır. 25-26 Kasım 2023 tarihinde yaşanan fırtına/afet ile Dalyan Kuzulukları ve tonozları, kazıkları, plastik kargıları yıkılmış, tekneleri parçalanarak batmış ve yok olma noktasına gelmiştir. Burada da balıkçılara 350 bin TL cezai işlem uygulanacağı ifade edilmiştir" diye konuştu.

S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt da sadece kooperatiflerin değil, balıkçılık ile uğraşan herkesin borç batağına sürüklendiğini ifade etti. Sarıkurt, kooperatif üyelerinin kendilerine olan güvenlerinin azaldığını da sözlerine ekledi.

Ülkenin her yerinde su ürünleri kooperatiflerinin kiralama sorunları çözüme kavuşurken, Aydın ilinde bir türlü bürokrasinin aşılamadığını söyleyen Özgür Atacan, "Aydın ilinde Su Ürünleri Kooperatifleri olarak bakanlıklara, genel müdürlüklere, milletvekillerimize ifademiz ile ve yazılı dilekçelerimiz ile hareket etmemize rağmen, vekillerimizle makamlara iletmemize rağmen bürokratik, idari ve kamu alanındaki yönetimsel sorunlar olduğunun tespiti ile bürokrasi kamu kurumlarının hantallıkları, birbirleri ile olan koordinasyonsuzlukları ve yönetim eksikliği sebebiyle hiçbir yol kat edilememiş, kooperatiflerimizin kiralamaları yapılamamış, bazı yönetim kurulları borç batağı içine saplanmıştır. Kooperatiflerimiz artık bu süreç içerisinde yürütülemez ve sürdürülemez bir hale gelmiştir" dedi.

Vira Haber