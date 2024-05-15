Sahil Güvenlik Ekiplerinden Nefes Kesen Tatbikat

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından, acil durumlarda Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde tıbbi tahliye faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü çerçevesinde tatbikat düzenlendi. İnebolu ilçesi açıklarında yapılan tatbikata TCSG-96 Bot Komutanlığı, DEGAK-30 Tim Komutanlığı, İnebolu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) 42 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Karadeniz’de ve Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde meydana gelen kazada, kazazedelerin tahliyesi canlandırıldı. Ekipler, tatbikat gereği yaşanan kaza sonrasında denizden çıkardıkları kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak kıyıya çıkarttı. Tatbikat gerçeği aratmadı.

Vira Haber