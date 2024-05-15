Sahiller Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

Samsun’un önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’u turizm alanında daha ileriye taşımak için tüm birimlerimizle aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'nin en uzun sahilinden birine sahip olan Samsun’da yaz sezonu hazırlıkları aralıksız sürüyor. Karadeniz Bölgesi’nde en çok mavi bayraklı plaja sahip kent olan Samsun’da başta mavi bayraklı plajlar olmak üzere tüm sahil şeridinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ekiplerince sahil şeridinde sokak mobilyaları yenileniyor, kaldırımlar onarılıyor, ağaçlar budanıyor, yürüyüş alanları ve kumsallar temizleniyor. Belirli periyotlarla gerçekleştirilen bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının sezonun başlayacağı 15 Haziran’a kadar tamamlanması planlanıyor.



“Mavi bayraklı plaj sayımızı arttırmak istiyoruz”

Samsun’un önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’u turizm alanında daha ileriye taşımak için tüm birimlerimizle aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz mavi bayraklı plajlarımız başta olmak üzere sahil şeridimizde yaz sezonu için hummalı bir hazırlık çalışması yapıyor. Farklı turizm destinasyonlarına sahip olan kentimiz deniz turizmi anlamında da oldukça ilgi görüyor. Çok güzel bir sahil şeridine sahibiz. Samsunumuzda mavi bayraklı plaj sayımızı arttırmak istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca mevcut plajlarımızın standardını korumak, tüm sahil şeridimizi daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Yeni projelerle ve uygulamalarla kentimizde turizmin gelişimine daha fazla katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vira Haber