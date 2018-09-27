Kıran, Deniz Kuvvetleri günü ve Preveze Deniz Zaferi’ni kutladı

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Deniz Kuvvetleri gününü ve Preveze Deniz Zaferi için yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk Donanmasının, 480 yıl önce, kendilerinden çok daha güçlü haçlı donanması karşısında kazandığı Preveze Deniz Zaferi, sonuçları itibariyle, bugün bile dünya tarihindeki yerini korumaktadır.

Bu zafer, donanmanın, stratejik öngörü, yaratıcı taktikler ve inançla sevk ve idaresi sayesinde, deniz ticaret yollarının kontrol ve hâkimiyetini sağlamış, Akdeniz'de oluşturulan deniz hâkimiyeti, çevre denizlere de genişletilerek, üç kıtaya yayılan muazzam bir cihan imparatorluğunun en önemli aşamalarından birini oluşturmuştur. Deniz Kuvvetlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de tarihteki şanlı zaferlerinden gelen tecrübesi, çağımızın en teknolojik, daha da önemlisi yerli ve milli harp gemileri, silah ve donanımları, bu yeteneklerini maharet ve etkinlikle kullanan başarılı personeliyle, günümüzün modern ve güçlü donanmaları arasında seçkin yerini muhafaza ederek, deniz ticaret yollarımızın güvenlik ve emniyetini çok uzak mesafelerden itibaren sağlamakta ve dünya denizlerinde bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Donanmasının en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemizi ve denizlerimizi bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Vira Haber