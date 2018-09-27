Halk plajları ihaleye çıkartılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından medyada yer alan "İhalesiz kamu arazisi tahsisi" başlıklı haberlere değinen Bakan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini anımsatarak, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin artık Cumhurbaşkanına devrolduğunu belirtti. İlgili haberleri takip ettiğini dile getiren Ersoy, "Cumhurbaşkanımız tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisi söz konusu değil. Ancak bir ek madde ekledik biz, turizm tesisleri hizmet alanı tahsisi yapılabilir diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş, personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler" şeklinde konuştu.

Turizm projelerinde bazı değişikliklere gidildiğine değinen Ersoy, "Maalesef daha önce turizm tahsis alanları yapılırken personelin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili ünitelerin yer alacağı yerler çok iyi planlanmamış. Bu çok büyük bir eksiklikti, özellikle güneyde ve Ege'deki tesislerde. Daha önce Turizm Bakanlığımızdan tahsis almaya hak kazanmış otellere bu eksik olan kısmın kalan süreleri kadar yapılabiliyor. Çok fazla çıkaracağımız için birden fazla talep gelirse yine ihale yaparız. Ama birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor. Buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılacağı yerlerin sağlanması" dedi.

"Halk plajları ihalesi yapacağız"

Halk plajları ihalesinin de Ocak ayına kadar tamamlanacağı bilgisini veren Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi Türkler için de çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz. Halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil, özellikle fiyat kontrolü ve denetimi bakanlığımız tarafından yapılacak. Yılbaşından sonra yaparız, çok da gecikmeyiz sezona yetişsin diye" ifadelerinde bulundu.

Vira Haber