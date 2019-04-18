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Kıran Egeli denizcilerin sorunlarını dinledi

Kıran Egeli denizcilerin sorunlarını dinledi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ethiye ve Marmaris Şubelerini ziyaret ederek sorunları dinledi.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet Fethiye ve Marmaris Şubeleri ziyareti kapsamında gittiği Ege Bölgesi’nde ilk olarak Marmaris üyeleri ile buluştu. Üyelerin sıkıntılarını dinledi, çözüm için de notlarını aldı.

Tamer Kıran daha sonra Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ile birlikte, Marmaris Liman Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kıran  sonrasında Bozburun’da Tavşan Bükü Çekek Yerini ziyaret etti ve üyelerle öğle yemeğinde biraraya geldi.

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Vira Haber

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