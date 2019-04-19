Toplantıya Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GMO Başkanı Salih Bostancı da katıldı. 63. Olağan Genel Kurul, şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. 1962 yılında kurulan ve denizcilik sektörünün ilk ve tek yerli klas kuruluşu olan Türk Loydu Olağan Genel Kurulu’nda İstiklal Marşı’nın ardından; Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ile Olağan Genel Kurul zabıtlarını imzalamaları için Divana yetki verilmesi gerçekleştirildi.

Ardından Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu kurula hitaben bir konuşma yaptı. Melikoğlu Türk Loydu’nun 2018 yılında elde ettiği bazı başarılara değinerek, “Paris MOU Türk Loydu gene yüksek performans listesinde yer alarak 9. sıraya yükseldi. Bu dünya çapında bir başarıdır uluslararası klas kuruluşları arasında Türk Loydu 9. sıraya ulaştı. Bu yıl açıklanan sıralamada bir sıra daha yükselmeyi hedefliyoruz. 2. önemli konu IMO’da aldığımız GBS onayı. Bu Türk Loydu için önemli bir başarıdır. Burada uluslararası alanda ciddi bir mücadele verdik. IMO’nun kriterlerini geçtik. MSC 100 IMO meclis toplantısında karşı lobi vardı karşımızda. IACS üyesi ülkeler, onların yandaş ülkeleri Türk Loydu’nun bu yetkiyi almaması için baya ciddi bir mücadele verdiler. Ben bu çalışma için Türk Loydu ekibine, Lütfü Bey’e, Ulaştırma ve Dış İşleri Bakanlığı yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. IACS artı Türk Loydu ifadesi IMO’nun gündemine girdi” sözleriyle Türk Loydu’nun başarılarına değindi. Cem Melikoğlu son önemli başarı olarak nükleer enerji konusunda Türk Loydu’nun aldığı yetkilendirmeye değindi.

Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır genel kurulda yaptığı konuşmada, “Uzun süredir Türk Loydu ile hem genel kurullara katılarak, hem gemi inşada, armatörlükte hizmet alan bir firma olarak çok yakın ilişkilerimiz var. O yıllardan bu yana hem hizmet kalitesinde hem ilişkilerde çok iyi bir seviye yakalamış durumda Türk Loydu. Bunun daha da ileriye taşınması temennimizdir. Denizci ülke olmanın birkaç tane olmazsa olmaz kıstası var. Bunlardan bir tanesi yerli ve milli kuruluşlarının güçlü olmasıdır” ifadelerini kullandı.

GİSBİR Başkanı Murat Kıran ise, “Ben genel kurullarda şuna dikkat ederim. Çok sesler yükseliyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bugün burada hiç öyle bir şey görmedik. Demek ki her şey çok şeffaf, güzel olmuş iyi yolda devam ediyor. Bu yolda yolunuza devam etmenizi diliyorum” ifalerinin ardından bazı sorunlar olsa da sektörün tüm bileşenlerinin bir arada olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyip, “Hep beraber olursak güçlü olacağız” dedi.