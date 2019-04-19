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Marmaris süper konuklarını ağırlamaya başladı

Marmaris süper konuklarını ağırlamaya başladı

Cayman Adaları bayraklı 96,8 metre uzunluğundaki "Vava 2" isimli yat Marmaris'e geldi.

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Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Yaklaşık bir ay ilçede kalacağı belirtilen yatın, Muğla koylarında gezmek için akaryakıt ikmali yapması bekleniyor.

"Vava 2" isimli yatı turistler de ilgiyle izledi. 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan yatta 20 mürettebat çalışıyor. 22 misafiri ağırlayan mega yatın 11 lüks kabini bulunuyor.

Yatta helikopter pisti ve büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

Helikopter iniş takımı bulunan yatın, 8,5 milyon dolar değerinde helikopter taşıdığı öğrenildi. Yatın, 150 milyon değerinde olduğu belirtildi.

Vira Haber

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