Kıran ,Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci toplantısına katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Kosova’nın başkenti Priştine’de, Kosova Ticaret Odası ev sahipliğinde, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Tamer Kıran, Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Rejhan Vuniqi’nin de katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı.

Vira Haber