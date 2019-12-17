Çin GKRY’de LNG terminali kuruyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalinin inşası için kamu doğalgaz şirketi DEFA’nın bağlı ortaklığı olan Natural Gas Infrastructure Company (ETIFA),Çinli şirket China Petroleum Pipeline Engineering’in başını çektiği çok uluslu Konsorsiyum ile 290 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Konsorsiyum, Çinli China Petroleum Pipeline Engineering Co.,Ltd. ve Hudong-Zhonghua Shipbuilding şirketleriyle Yunan Metron şirketi ve Norveçli Wilhelmsen Ship Management Ltd şirketlerinden oluşuyor.

AB’DEN 101 MİLYON EURO HİBE

Konsorsiyum tarafından yapılan açıklamaya göre satın alınan LNG büyük oranda ülkenin elektrik kurumu tarafından elektrik üretiminde kullanılacak. Terminal için AB tarafından 101 milyon euro hibe edilirken, Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi de 43 milyon euro finasman sağlayacak. Geri kalan kısım ise uluslararası finans kurumlarından karşılanacak.

Terminal Norveçli şirket tarafından işletilen bir yüzer depolama ve yenileme ünitesi (FSRU) ile FSRU'yu demirlemek için bir iskele, bir iskeleden gazı taşıyacak bir boru hattı ve ilgili altyapıyı içerecek. Projenin 2021 yılı sonu yada 2022 yılı başlarında tamamlanması bekleniyor.

DEFA ayrıca LNG tedariği için de bir ihale başlattı. İhale ile 25 şirketin ilgilendiği kaydediliyor.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğalgaz kullanımıyla ülkenin karbon ayak izinin 2022-2025 yılları arasında yüzde 25-30 oranında azalacağını belirterek, elektrik üretim maliyetlerinin de yüzde 15 ila 25 oranında düşeceğini kaydetti.

Vira Haber