Kıran Holding’den yangın açıklaması

İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan özel bir liman işletmeciliği firmasına ait limanda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen bir gemide gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin kazan dairesinden başladığı değerlendirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı.

Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, buğday yüklü gemide hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Kıran Holding açıklama yaptı

Kıran Holding'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İşletmemiz altındaki 39.555 Gross tonluk mv “KIRAN ASYA” gemimizde 09.09.2019 gece saat 23:30 sularında tahliyede bulunduğu İskenderun Körfezi - Atakaş Terminalinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış, itfaiye tarafından karadan yapılan yoğun söndürme ve soğutma çalışmaları sonucunda saat 01:10 civarı yangın kontrol altına alınmıştır.

Gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir.

Vira Haber