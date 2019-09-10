Sefine, Aqua Spa'yı teslim etti

Gemi teslim töreninin ardından Sefine Tersanesi çalışanları, Aqua Spa’yı Sefine bayrakları ve mendillerle uğurladı.

Aqua SPA ile beraber denize indirilen Aqua Maløy’un da yakın zamanda teslim edilmesi beklenirken, sırada aynı firma için 2019 ile 2020’de teslim edilmesi planlanan dört canlı balık gemisi daha bulunduğu bildirildi.

Hepsi aynı özelliklere sahip olan diğer canlı balık gemilerinin isimlerinin Aqua Skilsøy, Aqua Havsøy, Aqua Skye ve Aqua Homborø olduğu öğrenildi.

Gemilerin özellikleri

Uzunluk : 84.4 Metre

Genişlik : 16 Metre

Derinlik : 8.3 Metre

Canlı Balık Kapasitesi : 3500 m3.

Klas : Bureau Veritas

Personel : 12

Vira Haber