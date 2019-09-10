Sefine, Aqua Spa'yı teslim etti
Sefine Tersanesi eş zamanlı olarak denize indirdiği Aqua Spa ve Aqua Maloy gemilerinin ilki olan ve DESS Aquaculture Shipping AS firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemilerinden Aqua Spa’yı teslim etti.
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Gemi teslim töreninin ardından Sefine Tersanesi çalışanları, Aqua Spa’yı Sefine bayrakları ve mendillerle uğurladı.
Aqua SPA ile beraber denize indirilen Aqua Maløy’un da yakın zamanda teslim edilmesi beklenirken, sırada aynı firma için 2019 ile 2020’de teslim edilmesi planlanan dört canlı balık gemisi daha bulunduğu bildirildi.
Hepsi aynı özelliklere sahip olan diğer canlı balık gemilerinin isimlerinin Aqua Skilsøy, Aqua Havsøy, Aqua Skye ve Aqua Homborø olduğu öğrenildi.
Gemilerin özellikleri
Uzunluk : 84.4 Metre
Genişlik : 16 Metre
Derinlik : 8.3 Metre
Canlı Balık Kapasitesi : 3500 m3.
Klas : Bureau Veritas
Personel : 12
Vira Haber
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Etiketler : Sefine Tersanesi, Aqua Spa, Aqua Maloy, gemi DESS Aquaculture Shipping, tersane, balık gemisi
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