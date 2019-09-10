İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GEMİ & YAT İNŞA

  3. SEFİNE TERSANESİ

  4. Sefine, Aqua Spa'yı teslim etti
Sefine, Aqua Spa'yı teslim etti

Sefine, Aqua Spa'yı teslim etti

Sefine Tersanesi eş zamanlı olarak denize indirdiği Aqua Spa ve Aqua Maloy gemilerinin ilki olan ve DESS Aquaculture Shipping AS firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemilerinden Aqua Spa’yı  teslim etti.

A+A-

Gemi teslim töreninin ardından Sefine Tersanesi çalışanları, Aqua Spa’yı Sefine bayrakları ve mendillerle uğurladı.

Aqua SPA ile beraber denize indirilen Aqua Maløy’un da yakın zamanda teslim edilmesi beklenirken, sırada aynı firma için 2019 ile 2020’de teslim edilmesi planlanan dört canlı balık gemisi daha bulunduğu bildirildi.

Hepsi aynı özelliklere sahip olan diğer canlı balık gemilerinin isimlerinin Aqua Skilsøy, Aqua Havsøy, Aqua Skye ve Aqua Homborø olduğu öğrenildi.

Gemilerin özellikleri

Uzunluk : 84.4 Metre

Genişlik : 16 Metre

Derinlik : 8.3 Metre

Canlı Balık Kapasitesi : 3500 m3.

Klas : Bureau Veritas

Personel : 12

Vira Haber

Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.