Kıran: SMM Hamburg'da yeni bağlantılar yapabiliriz

SMM Hamburg 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı’na katılan Türk firmalarını yalnız bırakmayan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizcilik sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, bu yılki fuarda dikkatini en çok çeken konunun inovasyon olduğunu söyledi.

“Bu seneki katılımcı sayısı 2 bin 200 civarında. 50 bin ziyaretçi bekleniyor’’ diyen DTO Yönetim Kurulu başkanı Kıran ‘Dünyanın en önemli 3-4 denizcilik fuarlarından biri. Şanghay, Pire, Oslo ile birlikte bu fuar da dünya çapında çok önemli. Sektör mensuplarımızın fuara yoğun ilgi gösterdiğini memnuniyetle gördüm. İnşallah buradan ülkemize yeni iş imkanları ile döneriz’’ dedi.

Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ve Ticaret Ataşesinin fuarda tüm standları tek tek gezerek ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Kıran ‘’Fuarda dikkatimi çeken bir diğer konu da inovasyon oldu. Afişlerde yeşil denizcilik (green shipping), insansız otonom gemiler konuları sıklıkla işlenmiş. Ben de bu konulardaki gelişmeleri fuarda yakından takip edeceğim. Fuarın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Vira Haber