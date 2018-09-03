Tarihi bina caretta hastanesi olacak

Muğla’nın Ortaca Belediyesi, 1947’de inşa edilen ve ilçenin en eski binalarından biri olan jandarma karakolunu park olmaktan kurtardı. Tarihi bina restore edildikten sonra caretta caretta kamlumbağalar için hastaneye dönüşecek. Halen İztuzu Plajı’nda faaliyetine devam eden hastane, karakola binasına taşınarak, daha çok turistin ziyaretine açılacak. Ayrıca planda yol olarak gözüken, karakolun karşısındaki pamuk deposu kültür merkezi ve müze yapılacak. Artık binanın devri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden haber bekleniyor.

Carreta caretta’ların yavrulama diye ün salan İztuzu Plajı, Başkan Karaçelik ve çevrecilerin çabaları sonucunda imara açılmaktan kurtarılmıştı. Daha sonra plajda Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Kaska ve ekibi tarafından caretta caretta hastanesi açıldı. Plaja kara yoluyla gidildiği, deniz turu yapılmadığı için hastaneyi, turistlerin ancak yüzde 30’u ziyaret edilebiliyordu.

Bu arada Dalyan Mahallesi’ndeki bina Jandarma tarafından boşaltıldı. Karaçelik, binayı hastaneye çevirmek için harekete geçerek, Jandarma Genel Komutanlığı’na başvurdu. Jandarma, 18 Nisan 2017’de verdiği yanıtta, “Kaplumbağaların korunması ve tanıtılmasına yönelik kültürel tesis yapılması amacıyla tahsisinin uygun görüldüğünü” bildirdi. İmar planını güncelleyen belediye, karakolu tarihi eser olarak tescilledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 Şubat 2018’de değişikliği onayladı. Belediye, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden binanın tahsisini istedi. Halen Milli Emlak’tan yanıt bekleniyor.

Öte yandan, karakolun karşısındaki pamuk deposu yol vasfından çıkarılarak, tarihi esere dönüştürüldü. Bu binanın kültür merkezi ve müze olarak kullanılması planlanıyor. İki proje için 5 milyon TL’yi ihtiyaç duyduklarını kaydeden Karaçelik, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na hibe amaçlı başvurduklarını söylüyor.

‘Daha çok turist ziyaret etsin diye’

Karaçelik, mevcut kaplumbağa hastanesinin şehir dışında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Misafirlerin ancak yüzde 30’u orayı ziyaret edebiliyor. Misafirler şehre girmeden plaja gidiyor. Özel bir ilgisi yoksa hastaneye gitmiyor. Karayoluyla gidildiği için günlük turla gelenler de ulaşamıyor. Bu proje sayesinde Dalyan’ın simgesi haline gelmiş caretta’ları herkesin görebileceği konuma getireceğiz. Karakolu aslına uygun şekilde restore ederek, bu amaçla kullanacağız. ‘Dalyan’ dediğinizde caretta’lar akla geliyor.”

Karakol ve pamuk deposunun ilçenin en eski iki binası olduğunu vurgulayan Karaçelik, “Orada kafeterya ve park olabilirdi ama tematik olsun diye kamlumbağa hastanesi olsun istedik. Tecil ettirmeseydik park alanı gözüküyordu. Karakolu kurtardık. İlçemizde o yaşta başka bina yok” dedi.

Vira Haber