Kıran’dan,Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay’a ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, oda ve sektör temsilcilerinden oluşan TOBB TIR Komitesi, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a nezaket ziyaretinde bulundu.​

Ziyarette, TIR Sistemi garantisinin demiryolu taşımalarında geçerli olması ve uluslararası taşımalarda kullanılan taşeron sisteminin Türkiye uygulamalarında da hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce tamamlanmasına dikkat çekildi.

Ayrıca diğer transit sistemleri altında usulsüzlük gerçekleştiren firmalara uygulanan yaptırımların TIR Sistemine olumsuz etkisi, yetkili alıcı müessesinin taslak gümrük kanunu metnine eklenmesi ve taslak gümrük kanunu ile hayata geçirilmesi düşünülen diğer uygulamalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Vira Haber