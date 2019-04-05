İlkokul Yaz Tatil Kitap Setleri

İlkokul Market en deneyimli yayınevi olan Öğretmen Evde Yayınları ile yaptığı iş birliği sonuncunda ürettiği yaz ve kış tatil kitaplarını sitesinde öğretmenlerin beğenisine sunmaktadır. Öğretmen evde yayınevi nispeten yeni bir yayınevi gibi görünse de, eski Aday dergisi yayınevinin(30 yıla yakın sektör tecrübesi) yeni girişimidir.

Bu yazımızda, çok talep gören ve her çıktığında yok satan öğretmen evde tatil kitaplarının ve özellikle de ilkokul yaz tatil kitabı gerekliliğinden bahsedeceğiz. Öğretmenlerin bir kısmı tatil kitaplarını gereksiz ve öğrencilerin oyun ve tatil zamanından çalan bir araç olarak görse de, önemli bir kısmı özellikle de eğlenceli olarak tasarlanmış, canlı renklere ve kaliteli baskıya sahip yaz tatil kitaplarının, uzun yaz tatili boyunca öğrencilerin sene boyunca öğrendiklerini unutmamaları ve sürekli öğrenme kültüründen kopmamaları için kritik öneme sahip olduğunu düşünmektedir.

Kitapokumanın öneminden bahsetmeye gerek olmadığı aşikardır. Öğretmen evde yaz tatil kitap setleri, eğlendiren nitelikte tüm senenin tekrarı niteliğinde hazırlanmasının yanı sıra, hikaye kitapları da içermektedir. Setle birlikte, karne kılıfı ve tatil programı da hediye edilmektedir. Bu dolu içerikli ve kaliteli baskı ve görsellere sahip set, tüm öğrencilerin ulaşabilmesi için çok uygun fiyata satışa çıkmaktadır. Ilkokul yaz tatil setlerinin tüm içeriğini sayfa sayfa sitemizden inceleyerek, içerik kalitesini ve müfredata uygunluğunu görmek mümkündür. Öğretmen evde yaz tatil setleri, ilkokul 1. Sınıf yaz tatil kitabı setleri, 2. Sınıf yaz tatil kitap setleri, 3. Sınıf yaz tatil kitap setleri ve 4. Sınıf soru bankalarından oluşmaktadır. Gelecek sene, anaokulu ve ortaokul için de hazırlanacaktır.

Eğitim hayatına yeni başlamış olan ilkokul öğrencilerinin, uzun yaz tatili boyunca, okuldan kopmaları ve tüm sene boyunca öğrendiklerini unutmaları çok doğaldır. Bunun da ötesinde, bir üst sınıfa başlarken tekrar okula adaptasyon sorunu yaşamaları da olasıdır. Öğretmen evde yaz tatil kitap setleri tam bu noktada devreye girmekte ve uzun yaz tatili boyunca köprü vazifesi görmektedir. Elbette minik öğrenciler tüm yaz tatillerini ders çalışarak geçirmemelidirler. Bu nedenle yaz tatil setleri, kısa, öz ve eğlendirirken öğreten nitelikte tasarlanmıştır. Bu setlerle birlikte, sitemizde bulunan çeşitli akıl ve zeka oyunları da alınarak çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilir, ailece tablet ve televizyondan uzak kaliteli zaman geçirebilir ve 3 aylık yaz tatilinin önemli bir kısmını da zeka ve aile içi iletişimi geliştirici oyunlarla doldurabilirsiniz.

Sonuç olarak, öğretmen evde yaz tatil setleri bir ödev olarak algılanmak yerine, çocuklar için eğitsel bir yaz aktivitesi olarak görülmeli ve çocuklar tarafından hayat boyu en önemli arkadaşlardan birinin kitap olduğu mesajının alınmasını sağlamalıdır. Akıl ve zeka oyunlarının da çocukların gelişiminin önemli bir parçası olduğu düşünülerek ve çocukların yaz tatili boyunca oyun hakkı da olduğu gözetilerek setlerle birlikte kullanılmasına olanak sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki, kitaplar teorik bilgiler sağlarken, akıl ve zeka oyunları da bu teorik bilgilerin hayatta kullanılabilir pratik bilgi ve yeteneklere dönüşmesine yardım eder. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği, düşünebilen, eleştirebilen, üretebilen, analiz ve kurgulama yeteneği gelişmiş yarının gençleri ile parlak bir hal alabilecek ve tüm dünya ülkeleri ile rekabet edebilir bir hale gelecektir.