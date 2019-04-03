Buzul az kalsın turistlerin üzerine çöküyordu
İzlanda'da buzul sütununu çökmesi sonucu denizde oluşan dev dalga paniğe yol açtı.Turistler buzulun çökmesi üzerine oluşan dalgadan kaçarak yüksek bölgelere ulaşmayı başardı. Olayda yaralanan olmadı.
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Jökulsarlon'un parçası olan Breioamerkurjökull'de bir turist grubunun bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen olay rehber Stephan Mantler tarafından kameraya çekildi.
Mantler'in rehberliğinde bölgeye gelen turistler buzulun çökmesi üzerine oluşan dalgadan kaçarak yüksek bölgelere ulaşmayı başardı. Olayda yaralanan olmadı.
Her yıl çok sayıda turist bölgedeki doğal hayatı gözlemlemek için buzul ülkesi olarak bilinen İzlanda'yı ziyaret ediyor.
Vira haber
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Etiketler : Jökulsarlon, Breioamerkurjökull, turist, izlanda
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