Norveç'ten Akçakoca'ya 4 metrelik kanosuyla geldi

Norveç'ten 4 metrelik kano teknesiyle dünya turuna çıkan Jono Donnett (45), Akçakoca limanına gelerek bir gün konakladı. Çok sayıda ülke, deniz, okyanusu aşarak Karadeniz'e gelen Donnett, yolculuğuna Akçakoca Limanı'nda ara verdi.

Donnett, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır deniz ve okyanusta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 metrelik kanoyla ülke ülke gezdiğini ifade eden Donnett, "Büyük bir seyahat ile gözlerimi açmak ve neler yapabileceğimi öğrenmek istedim. Bunu hayal etmek istedim. Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Akdeniz, Ege, Yunanistan üzerinden ve şu an Batı Karadeniz'in ilçesi Akçakoca'dayım. 2 yıldır denizde bu yolculuğu yapıyorum. Bu yolculuk sırasında çok az kilo kaybettim." dedi. Donnet, ilçeden kanosuyla ayrılarak Zonguldak'ın Ereğli ilçesine doğru gitti.

Vira Haber