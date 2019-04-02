Japonya 10. denizaltıyı envantere aldı

Son dönemlerde denizaltı inşa faaliyetlerine hız veren Japonya, 10’uncu Sōryū sınıfı denizaltının da resmen hizmete girdiğini duyurdu. Platform, JS Shōryū (ss-510) adıyla göreve başladı. Kobe ‘de düzenlenen törenle denizaltı, Hiroşima Bölgesi’nde yer alan Kure’de konuşlu 1’inci Denizaltı Filotillası’nda görevlendirildi.

Kawasaki Heavy Industries tesislerinde inşa edilen platformun Japonya’ya maliyeti yaklaşık 502 milyon Amerikan Doları oldu. 84 metre uzunluğundaki denizaltının deplasmanı ise 2950 ton olarak açıklandı. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olan platform, 65 mürettebatla yönetiliyor ve azami 20 knot hıza erişebiliyor.

Vira haber