Kırım’da iki nehir kurudu

Kırım yarımadasının en uzun nehri olan Salğır’ı besleyen iki nehrin kuruduğu belirtildi. Böylece, Akmescit bölgesi Mamut Sultan Vadisinden (Dobrovskaya Dolina) geçen Angara ve Yegerlık-Su nehirlerinden sadece kuru kanallar kaldı.

Yegerlıkk-Su'ya akan Malinovıy Deresi’nde çok az su olduğu, ayrıca burada SSCB zamanında inşa edilen su girişlerinin neredeyse boş olduğu belirtildi.

Ekoloji uzmanları nehirlerin kurak geçen yaz ve az karlı kış mevsimi nedeniyle kuruduklarını ifade ediyor.

ÇEVRE İÇİN TEHLİKE SİNYALİ

Başka bir dağ nehri olan Kurlük Su nehrinin de kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, bölgede şebeke suyunun günün belirli saatlerinde verildiği, yerel sakinlerin ise su miktarının yetersizliğinden şikayet ettiği kaydedildi.

Çevre uzmanları durumun endişe verici olduğunu belirtirken, dağlardan akmaya başlayan nehirlerin yarımadanın bozkır kısmından geçtiği kaydediliyor.

"Ekoloji ve Dünya" teşkilatı başkanı Viktor Tarasenko, Kırım'ın bozkır kesimindeki su rezervlerinin katastrofik (yıkıcı) düzeyde olduğuna işaret ederek, “Nehirler kuruyorsa bu iklimsel bir anormalliktir. Bozkır kesiminde su rezervi katastrofik düzeyde ( bir metre toprağa birkaç milimetre su düşüyor). Özellikle tarım ve ekosistem hayli zarar görüyor.” şeklinde konuştu.

Vira Haber