Yelkenler D-Marin Turgutreis’de açıldı

Şampiyonada finişe ilk olarak Ameera Jet ile Emir İçgören gelirken Eker Kaymak ile Gülboy Güryel ikinci, Ada Jr. İle Alp Doğuoğlu üçüncü oldu.

J70 Türkiye Sınıf Birliği (TSB) tarafından D-Marin Sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlar 2 – 4 Mart tarihlerinde Bodrum’da start alarak 6-8 Nisan’da Marmaris, 18-20 Mayıs’ta Göcek, 27-29 Temmuz’da Bodrum’da devam eden J70 Türkiye Turu finali 31 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Turgutreis ile sona erdi. Yarışlar, günde 3 yarıştan toplam 12 yarış olarak gerçekleşti.

D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde gerçekleşen ve 5 teknenin kıyasıya yarışına sahne olan“J70 Türkiye Şampiyonası”nda Emir İçgören, Ameera Jet ile birinci oldu. Eğlenceli bir deniz festivali olan şampiyonada Gülboy Güryel, Eker Kaymak ile ikinci, Alp Doğuoğlu Ada Jr. ile üçüncü oldular.

2018 yılında beş ayakta tamamlanan turda, dünyada çok büyük bir filoya sahip olan J70 sınıfının Türkiye’de de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Vira Haber