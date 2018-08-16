Kırım'danTürkiye'ye feribot seferi

Kırım Deniz Liman İşletmeciliği Müdürü Tatyana Kuznetsova, Kerç Boğazı'nın Kırım tarafından Türkiye'ye yük taşımacılığının başlanacağını açıkladı. Kırım tarafının yük taşımacılığı bakımından Novorossisk Limanı'ndan daha avantajlı olduğunu söyleyen Kuznetsova, "Sonbaharda yük taşımacılığı için gemi seferlerinin başlayacağını düşünüyoruz.

Bu konuda Türk tarafıyla istişareler yaptık. Sadece yük taşımacılığı için değil, görüşmelerimizde karşılıklı yolcu taşımacılığı da düşünüyoruz. Bu Türkiye ve Rusya arasında gelişen ilişkilerin bir sonucu. Böylelikle turist akışı karşılıklı olarak artabilir" ifadelerini kullandı. Kuznetsova, görüşmelerden sonra Türkiye tarafının kararını beklediklerini, bu karara göre protokol imzalanacağını söyledi.

Vira Haber