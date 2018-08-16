Deniz tutkunlarının tercihi Honda Marine

Honda’nın Temmuz 2018’de Roma’da lansmanını yaptığı yeni dıştan takma deniz motorları şık ve aerodinamik tasarımı, rafine edilmiş 3.6 litre V6 motoruyla fark yaratıyor. 4 zamanlı BF175, BF200, BF225 ve BF250 dıştan takma motorlar, yüksek performansı, sessiz ve sarsıntısız kullanımıyla konfor yaşatırken, düşük yakıt tüketimi ile tasarruf sağlıyor. Bu yeni seri, sahip olduğu üstün teknolojik sistemler (programlı yakıt püskürtme ve programlı ateşleme) sayesinde düşük devirde düzenli ve kararlı rölanti sunuyor.

Motorlarda bulunan Programlı Yakıt Enjeksiyon sistemi yakıt tüketimini azaltmakla birlikte motorun ilk çalıştırmasını da kolaylaştırıyor. Patentli Blast teknolojisi ise kullanıldığı tekneyi birkaç saniye içinde yüksek hıza ulaştırıyor. Ayrıca ECOmo sistemine sahip motorlar yüksek yakıt tasarrufu sağlayarak karbon ayak izini azaltıyor. Geliştirilmiş korozyon direnci, kısaltılmış bakım süresi ve çoklu donanım seçeneği ile fark yaratan yeni Honda Marine motorlar, Anadolu Motor’un 5 yıllık güvencesi ile Şubat 2019’da Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunulacak.

Vira Haber