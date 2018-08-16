Meme kanseri farkındalığı için yelken açtılar

Pfizer Yelken Takımı, bu yıl beşincisi düzenlenen Olympos Regatta yelken yarışlarında yarıştı ve ileri evre meme kanseri farkındalığını artırmak için özel olarak tasarlanan yelkenlerini rüzgarla doldurdu. Takım, yarışı kendi sınıfında beşincilikle tamamladı.

Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde bu sene beşincisi düzenlenen Olympos Regatta için 10 Ağustos'ta Moda Deniz Kulübü önünden start verildi. Moda-Tirilye, Tirilye açıkları ve Tirilye-Moda olmak üzere üç etaptan oluşan yarışmada Pfizer Yelken Takımı ileri evre meme kanseri farkındalığını artırmak için yelkenlerini rüzgarla doldurdu. Pfizer Yelken Takımı zorlu hava koşullarında, 28 tekne ve yaklaşık 300 yelkencinin katılımıyla gerçekleştirilen Olympos Regatta'yı genel sonuçlara bakıldığında sınıfında beşinci olarak tamamladı.

Pfizer Yelken Takımı üyelerinden Aslı Dülgeroğlu, Olympos Regatta etkinliği hakkında şunları söyledi: “Pfizer Yelken Takımı olarak tüm hafta sonu boyunca Marmara Denizi üzerinde yelkenlerimizi rüzgarla doldurduk ve yarıştığımız grupta beşinci olduk. Bu ilk uzun mesafeli yarışımızda özellikle ilk gün zorlu hava koşullarında yarışı tamamlamak bizim için önemli bir başarı oldu. Yılın geri kalanında katılacağımız yarışlarda vereceğimiz mesajlar aracılığıyla metastatik yani ileri evre meme kanseriyle mücadele eden hastalara destek olmayı ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Kulübümüz yıl boyunca yaptığı etkinlikler ve dahil olduğu yarışlarla, Pfizer çalışanlarının iş yeri dışında da bir araya gelerek, tutkunu oldukları hobilerini gerçekleştirmelerine ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarına destek oluyor.”

Vira Haber