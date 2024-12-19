Kırklareli Kayalı Barajı'nda Kaçak Av Denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ava yönelik baraj ve göletlerde denetimlerini sürdürüyor. Kayalı Barajındaki aramalarda metrelerce kaçak ağ bulundu. Yasa dışı avlanan şahıslarca suya atılan ağlar tekne yardımıyla sudan çıkarıldı. Su ürünleri avcılığında kullanılan muhtelif uzunlukta uzatma ağlarına el konularak ağa yakalanmış olan canlılar suya iade edildi. Ekiplerin kaçak avcılığa karşı mücadelesinin devam edeceği öğrenildi.

Vira Haber