Sahil Güvenlik Öğrencilerle Buluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında 170 öğrenciye seminer verdi. İnebolu'daki ilk ve ortaokulları ziyaret eden ekipler, Komutanlığın teşkilat yapısını anlatarak sunum eşliğinde yaptıkları faaliyetler ve komutanlık bünyesinde kullanılan hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı. Ekipler daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İnebolu'da Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi de faaliyetlerinde kullandığı ekipmanlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Vira Haber