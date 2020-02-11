Kış, görsel şölen sunuyor

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ormanlarında ağaçların karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

İçerisinde 5 gölü barındıran Longoz ormanlarında seyrine doyulmayan kış manzaraları oluştu.

Yoğun kar nedeniyle yürüyüş ve derelere sarkan ağaç dalları, hiç eksik olmayan kuş sesleri ziyaretçilerine ayrı bir keyif sunuyor.

Longozlar, kamp yapmak ve kuşları gözlemlemek isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber