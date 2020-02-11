Buzlanmaya karşı deniz suyu kullanıyorlar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yollardaki buzlanma sorunu, yaklaşık 10 yıldır deniz suyu kullanılarak çözülüyor.

Karadeniz sahilindeki ilçede belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu dökerek engellemeye çalışıyor.

Denizden alınan suyla vidanjörü dolduran ekipler, daha sonra sokaklarda dolaşarak tuzlu suyu karlı ve buzlu yollara döküyor. Bozkurt Belediyesi Garaj Amiri Lütfi Onar, tuzlu suyun buzlanmaya karşı etkili olduğunu söyledi.

Deniz suyu ile buz mücadelesini yaklaşık 10 yıldır sürdürdüklerini belirten Onar, "Deniz suyu sıfırın altında 10 dereceye kadar etkili oluyor. Etkisini gün boyunca sürdürüyor. Masrafsız olduğu için belediyemize de büyük katkısı var." dedi.

Vira Haber