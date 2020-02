Kıyı Emniyeti’ ne 5 yeni bot

Kıyı Emniyeti filosuna hızı 110 km'ye ulaşabilen beş can kurtarma botu eklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, acil durumlarda kullanılacak ve saatte 60 knot (110 km ) hız yapabilen beş adet can kurtarma (tahlisiye) botunun hizmete girdiğini duyurdu. Botların self righting (devrildiğinde kendi kendine doğrulabilme) özellikli olduğu bildirildi.

Vira Haber