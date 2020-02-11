Kıyı Emniyeti’ ne 5 yeni bot
Kıyı Emniyeti filosuna hızı 110 km'ye ulaşabilen beş can kurtarma botu eklendi.
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Kıyı Emniyeti filosuna hızı 110 km'ye ulaşabilen beş can kurtarma botu eklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, acil durumlarda kullanılacak ve saatte 60 knot (110 km ) hız yapabilen beş adet can kurtarma (tahlisiye) botunun hizmete girdiğini duyurdu. Botların self righting (devrildiğinde kendi kendine doğrulabilme) özellikli olduğu bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : KEGM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma, bot, denizcilik, can kurtarma botu
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