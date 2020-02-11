İzmir'in parlayan yıldızı: Teos Marina

İzmirʹin Seferihisar ilçesindeki yat limanı işletmesi Teos Marina’nın Genel Müdürü Faruk Günlü, dünyadaki marinaların yöneticilerinde standartların oluşturulması amacıyla kurulan Global Marina Institute ve İngiltere Denizcilik Federasyonu tarafından Certified Marina Manager (CMM) unvanına layık görüldü.

Dünyanın en prestijli sertifikaları arasında gösterilen Marina Yönetici Sertifikası (CMM) almaya hak kazanan Faruk Günlü, 2012 yılında İngiltere’nin Southampton şehrinde katıldığı Intermediate Marina Manager (IMM) kursunu tamamladıktan sonra, 2015 yılında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Advance Marina Manager (AMM) kursunu tamamlamıştı.

Daha sonra İngiltere Denizcilik Federasyonun talep ettiği tüm kriterleri adım adım başarıyla tamamlayan Günlü; Avusturalya ve Amarika Denizcilik Federasyonu tarafından da verilip tüm ülkeler tarafından kabul edilen dünya genelinde 425, Türkiye’de 5 CMM belgeli marina yöneticisi arasına katıldı.

5 çıpalı marinaya sertifikalı yönetici

10 yıldır turizm işletmesi ve yat limanı olarak faaliyetlerini sürdüren Teos Marina, sahip olduğu kaliteli altyapı, geniş hizmet yelpazesi ve sunduğu uluslararası standarttaki hizmetler sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 çıpalı marinaları arasında yer alır. Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan TYHA (The Yacht Harbour Association) tarafından da Teos Marina, 5 Altın Çıpa ile ödüllendirilerek uluslararası standartta kalite güvencesindedir.

Teos Marina'nın gurur kaynağı: Faruk Günlü

IMCI (International Marine Certification Institute) 5 Mavi Yıldızlı marinalar arasında dünyada 10’uncu, Türkiye’de 2’nci sırada yer alan Teos Marina, ayrıca Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı olan FEE (The Foundation for Environmental Education)ve TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından Mavi Bayrak sertifikalı bir marinadır. Son olarak Global Marina Institute marina müdürü sertifikası ile Teos Marina ailesine bir gurur daha yaşatan Faruk Günlü, şöyle konuştu: “Türkiye’nin doğası ve deniziyle en güzel yatçılık destinasyonlarından birisi olan doğduğum Göcek’te, 1995 yılında başladığım marinacılık sektöründe 25 yılımı geride bıraktım. Bu süre içerisinde ülkemizin güneyinden, kuzeyine çeşitli marinalarında, neredeyse tüm departmanlarda görev alıp zengin bir deneyime sahip oldum. Bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimden çok şey öğrendim. Bu belgede hepsinin çok büyük payı var. Hepsine çok müteşekkirim. ”

“Sürdürülebilir marinacılık anlayışını eğlenceli bir şekilde sunuyoruz”

2010 yılından bu yana İzmir’in yanı başında, yat limanı olarak faaliyetlerini sürdüren Teos Marina’nın Aralık 2016’da dümenine geçen Günlü; “Şimdiye kadar edindiğim deneyimi ekip arkadaşlarımla paylaşıp; samimi, kaliteli ve çevreci hizmet anlayışını müşteri odaklı ekip ruhu ile harmanlayıp Teos Marina’da sürdürülebilir marinacılık anlayışını eğlenceli bir şekilde sunuyoruz” dedi.

Günlü’nün Global Marina Institute’den CMM sertifikası almasıyla birlikte Teos Marina, yüksek hizmet kalitesini dünya çapında belgeleyen birçok sertifikayı bünyesinde topladı. Faruk Günlü, kurumlar tarafından da belgeli Teos Marina’nın; hizmetlerini sürekli yenileyip, geliştirerek İzmir’in parlayan yıldızı olacağını vurguladı.

Vira Haber