12 flamingo donarak öldü

Ağır kış koşulları karşısında hayata tutunmaya çalışan flamingolar sığındıkları İvriz Baraj Gölü’nde açlıktan ve hastalıktan donarak öldükleri tahmin ediliyor. Sert kış şartlarında zorlanan yaklaşık 300 kadar flamingo Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü’nde konaklamaya başladı. Ancak ilçede eksi 17’ye kadar düşen hava koşulları yaşamalarını zorlaştırdı. Halkapınar ilçesinin simgesi haline gelen flamingoların gerçek ölüm sebebini Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada “Tahminime göre, açlık sebebiyle zayıf düşen hayvanlar soğuk kış şartlarına dayanamadı. Geri kalan flamingoların havalar ısınıncaya kadar da burada zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışacaklarını ve ilk fırsatta beslenebilecekleri alanlara göçeceklerini tahmin ediyorum.'' dedi.

Vira Haber