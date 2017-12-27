Kış ortasında sokak hayvanları için denize girdiler

Didim Hayvan Dostları Derneği öncülüğündeki grup, Altınkum Sahili'nde toplandı. Grup üyeleri, çeşitli hayvan kıyafetlerini giyip soğuk havaya rağmen denize girip, 20 dakika kadar yüzdü.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli veteriner hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 10 yıldır bu etkinliğin düzenlendiklerini belirtip, "Geleneksel hale getirdik diyebiliriz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Amacımız bu soğuk kış gününde sokaklarda sahipsiz halde üşüyen ve zaman zaman aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekip, onları koruyabilmek" dedi.

İrlandalı, İngiliz ve İskoç turistlerin ağırlıklı olduğu etkinliğe, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de sahile gelerek destek verdi.

Vira Haber