Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde deniz salyangozu avcılarıyla birlikte Karadeniz'e açılarak algarna avcılığını inceledi.

Deniz salyangoz avcılarının sorunlarını dinlemek ve yerinde inlemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Dereköy Limanından deniz salyangoz avcılarıyla birlikte denize açıldı. Atalay, algarna ile yapılan salyangoz avcılığını yerinde inceledi. Denize bırakılan algarnaları çeken avcılar çok az sayıda deniz salyangozu yakaladı.

"Umduğumuzu bulamıyoruz"

1 Eylül-15 Nisan tarihleri arasında denizlerde salyangoz avının serbest olduğunu, en verimli aylarda ise yasak olduğunu söyleyen 40 yıldır deniz salyangozu avcılığı yapan Halil Nefes, "Sıkıntılar yaşıyoruz. Eskisi gibi değil. Eskiden biraz daha verimli idi, şimdi biraz daha sıkı. Umduğumuzu bulamıyoruz" dedi.

"Yasağın kaldırılmasını istiyoruz"

Çarşamba'dan gelen deniz salyangozu avcısı Murat Ay, "Bu bizim ekmeğimiz. Başka geçim kaynağımız yok. Balıkçılık yapmıyoruz, sadece salyangoz avcılığı yapıyoruz, tek işimiz bu. Tek bir isteğimiz var, ekmeğimizi geri istiyoruz. Babamızdan bize kalan ve bizden çocuklarımıza kalacak olan mesleğimizi yasak olarak istemiyoruz. Yasağın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık 10-12 milyon dolar ihracatımız olan bir ürün"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay yaptığı açıklamada, "Salyangoz, Karadeniz'in bir türü oldu. Mümkün olduğu kadar uygun şekillerle, uygun yöntemlerle avlanılmasına önem veriyoruz. Yaklaşık 10-12 milyon dolar ihracatımız olan bir tür. Uzak Doğu'ya gönderiyoruz. Hem balıkçılarımızla birlikte olmak için hem bakanlığımızın asıl görevlerinden biri olan denetimi il müdürlüğümüz ekipleriyle birlikte nasıl yapıldığını, ne şekilde yapıldığını, balıkçılarımızın hangi şartlarda bu işi yaptığını görmek için denize açıldık" şeklinde konuştu.

Salyangoz avcılarının haziran ve temmuz aylarında avlanmak istedikleri sorusuna cevap veren Altuğ, "Onların ekolojik dengesi ölçülüyor, biçiliyor bilim adamlarımızla beraber karar veriliyor. Ondan sonra uygulamaya alınıyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Deniz Salyangozu Avcıları Derneği Başkanı Serbülent Öksüz, "Bugün Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüzü ağırladık. Problemlerimizi yerinde gördü, durumu ona anlattık. Algarna avcılığına baktı. Avcılık şekline baktı ve kaldırdığımız ağda ıskarta oranına baktı. Bizim en verimli dönemimiz yasak. Şu anda denizde salyangoz olmadığını herkes gördü. Bu hayvan bu zamanlarda tutulmaz ama bize izin bu zamanlarda veriliyor. Haziran-temmuz ayları en verimli olduğu dönem. Bu bütün dünyada bu şeklide algarna ile tutuluyor ve buna tutulsun diye bütün ülkeler teşvik veriyor. Bu istilacı bir tür. Haziran-temmuz arası tutarsak hem ülkemiz daha çok para kazanacak hem de biz. Çünkü bunun yüzde 100'ü yurt dışına gidiyor. Bunu genel müdürümüze izah ettik, raporlarımızı sunduk. Buraya da avcılığı görmesi için çağırdık. Denize çıktık, salyangoz avlama çalıştık ama 5 -6 tane yakalayabildik. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Her tarafı üzmeden, tüm kesimleri ikna ederek, bilimsel çalışmalar yaparak bunu çözmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Denetimlere Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (Dem-Bir) Başkanı Ali Güney, Samsun Balıkçılık ve Su Ürünleri Avcılar Derneği Başkanı İcabi Çağan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri de katıldı.

Vira Haber