Zarrab'ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum İçmeler'deki bir tersanede bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildiği.

Yazının Bodrum Liman Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Zarrab'ın Türkiye'de iken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum'da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı 'Banio' isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon euro değerindeki, 42 metre uzunluğundaki '60 years' isimli yelkenli yatına el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması dikkat çekti.

Vira Haber