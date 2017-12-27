Zarrab'ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu
ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum İçmeler'deki bir tersanede bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildiği.
Yazının Bodrum Liman Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Zarrab'ın Türkiye'de iken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum'da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı 'Banio' isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon euro değerindeki, 42 metre uzunluğundaki '60 years' isimli yelkenli yatına el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması dikkat çekti.
Vira Haber
Etiketler : ABD, New York, reza zarrab, yelkenli, yat, tekne, ebru gündeş, Bodrum Liman Başkanlığı, tersane
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