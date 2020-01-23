Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak'ta
Kayseri, Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneği ile birlikte düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' bu yıl 9. defa yapılacak.
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Düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' ile Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Bünyan Dostları Grubu Derneğimiz ile bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceğimiz Bünyan Kış Yüzme Şenliği, hem ilçemizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı, hem de ilçemize sosyal ve sportif anlamda bir katkı sağlıyor. Sıra dışı bir gün yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyacağız. 26 Ocak Pazar günü herkesi ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.
Suya girecek vatandaşlara ve dereceye girenlere çeşitli ödüller, cesaret madalyası ve katılım belgesi verileceği belirtildi.
Vira Haber
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