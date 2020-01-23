Yılport, Huelva’nın 50 yıllık işletme hakkını alacak

Yıldırım Holding’in limancılık grubu Yılport, 2025’e kadar dünyanın en büyük 10 konteyner terminal operatöründen biri olma hedefi doğrultusunda yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bir yandan yeni liman yatırımları yapan şirket, diğer yandan mevcut limanlarında büyümeye odaklandı. Şirket son olarak geçen hafta Güney İspanya’daki Huelva Limanı’nda yeni bir anlaşma imzaladı. Yılport, limanda yapacağı yeni yatırımla, 50 yıllık imtiyaz hakkına sahip olacak.

Güney İspanya Huelva Limanı işletmecisi Yılport Holding ile Liman İdaresi (APH) arasında yapılan görüşmeler sonunda limanının genişletilmesine yönelik yeni bir anlaşma imzalandı. Bu kapsamda güney iskelesinin 50 bin m2’lik genişletilmesine ve rıhtım duvarının 750 metreden bin 250 metreye uzatılmasına karar verildi. Ortak plana göre, bu genişletme iki yıl boyunca 300 bin m2’ye kadar geliştirilebilecek. Ayrıca, intermodal tesislerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. DÜNYA’ya konuşan Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, yatırıma karşılık 50 yıllık imtiyaz hakkı alacaklarını belirtti. Yıldırım, yatırım tutarının ise henüz belli olmadığını söyledi. İspanya’nın güneyinde bulunan Yılport Huelva, grup tarafından 2015 yılında devralınmış 2016 yılında faaliyete başlanmıştı.

ABD’de yeni liman gündemde

Yüksel Yıldırım, bu yıl iki yeni limanın faaliyete başlayacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ekim 2019’da İtalya’daki Taranto Konteyner Terminali’nin imtiyaz sözleşmesini imzaladık. Şubat 2020’de Taranto Konteyner Terminali’nin devrini gerçekleştirerek, burada operasyonlarımıza hızlı bir şekilde başlamayı planlıyoruz. 2019 yılı sonunda ise ABD’nin Mississippi eyaletindeki Gulfport Limanı için Mississippi Senato’sundan ve liman otoritesinden onayları aldık. Ocak 2020’de ABD Dış Yatırımlar Komitesi’ne (CFIUS) onay başvurusu yapacağız. Bu incelemeyi de geçtikten sonra, 2020 yılının ilk yarı sonuna doğru limanı devralmayı planlıyoruz. Taranto Konteyner Terminali’ni yenilemeyi ve yıllık kapasitemizi 1.5 milyon TEU’ya çıkarmayı planlıyoruz. Gulfport’ta ise 2020’nin ikinci yarısında terminali devraldıktan sonra, acil yatırımlarla 2 yılda 600 bin TEU yıllık iş hacmine ulaşmayı taahhüt ettik.” Yıldırım, Gulfport Limanı’nı devraldıktan sonra, ABD’de diğer stratejik liman yatırımlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceklarini açıkladı.

"2019 altın yıllarımızdan biri oldu"

2019 yılının Yılport için limancılık alanında altın yıllarımızdan biri olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu: “Limancılık sektöründe, 2019 yılında yıllık konteyner elleçleme kapasitelerinin 12 milyon TEU’ya ulaştığını belirterek, 10 ülkede toplam 22 terminallik bir portföye ulaştık. Sektörün nabzını tutan Drewry’nin her yıl kamuoyuna duyurduğu uluslararası konteyner terminali işletmecileri sıralamasında 2018’de geldiğimiz 12’nci sırayı 2019’da da koruduk ve ilk 10 hedefimize giden yolda kalıcı ve emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdük. Yaşadığımız bir diğer gurur ise Lloyd’s List tarafından Yılport Holding’in 2018 yılında “Yılın Liman İşletmecisi” seçilmesi oldu.”

10 etkili kişi arasına girdi

Öte yandan Lloyd’s List, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ı konteyner taşımacılığı endüstrisinde dünyanın en etkili 10 kişi arasında ve denizcilikte ilk 100 arasında listeledi. Yılport Holding 2025 yılında dünya çapında 35 milyon TEU konteyner, 40 milyon ton kuru yük ve genel kargo, 5 milyon metreküp sıvı yük ve 5 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

10 üllkede 22 terminali bulunuyor

Yılport Holding’in portföyü; Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor. Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus,

Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da Taranto, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduran Yılport, yeni yatırım planları ile birlikte büyümeye devam ediyor. Dünya çapında Yılport terminalleri konsolide olarak; 12 milyon TEU konteyner, 22 milyon ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 milyon metreküp sıvı yük ve 1 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı.

Aysel YÜCEL / Dünya

Vira Haber