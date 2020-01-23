Deniz ambulansları 3 yılda 9 bin 800 hasta taşıdı

İstanbul'da 2016'dan bu yana hizmet veren ambulans deniz nakil araçları günün 24 saatinde her türlü hava koşulunda hizmet verebiliyor. Kara ambulansındaki tüm teknik ekipmanlar aynı şekilde deniz ambulanslarında da mevcut. İstanbul Anadolu Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yusuf Uğurlu, yaptığı açıklamada, deniz nakil ambulanslarının Büyükada ve Kınalıada'da konuşlandırıldığını belirterek "Komuta merkezlerine vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, kara ambulanslarımız önce olaya gidiyor. Eğer ilk müdahalenin ardından ana karaya nakil ihtiyacı varsa hastaları götürüp uygun hastaneye naklini yapıyoruz." diye konuştu.

Uğurlu, deniz nakil ambulanslarının aynı anda 2 hasta taşıyabildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kara ambulanslarında bulunan bütün teknik ekipmanlar deniz ambulanslarımızda da bulunmaktadır. 2016 yılından bu yana deniz nakil ambulanslarıyla 9 bin 800 hastayı karaya naklettik. Her türlü koşulda hizmet verebiliyoruz. Ortalama 8-9 dakikada hastaları ana karaya getiriyoruz. Yazın vakalar artıyor, kışın azalıyor. Yazın ortalama 14-15, kışın 6-7 hastayı karaya taşıyoruz. Yazın genellikle travma vakalarını, kışın ise kronik hastaları taşıyoruz. Hastalarımız verilen bu hizmetten son derece memnun."

Tuzla Tersanesi'nde Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve Adalar'daki hastalara hizmet veren 2 hasta nakil ambulansı gerektiği durumda denizde yaşanan vakalarda da devreye girebiliyor.

Nakil sırasında araçlarda kaptan, gemi adamı ve bir sağlık personelinin bulunduğunu aktaran Uğurlu, hasta yakınlarının da refakatçi olarak ana karaya geçişlerinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Vira Haber