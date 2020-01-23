Asyaport Türkiye üçüncüsü oldu

Asyaport, hizmete girdiği 3'üncü yılda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği “Liman Hizmetleri” sektöründe Türkiye üçüncüsü oldu. Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, bu başarının konteyner taşımacılığında dünya devi olan MSC Şirketi’nin sahibi Aponte ailesiyle Tekirdağlı Soyuer ailesinin ortak gayretleri sonucu gerçekleştiğini belirtti. Bu başarıyı bir başlangıç olarak gördüklerini vurgulayan Kadir Uzun; “Hedeflerimizin ne kadar büyük, ülkemize getireceğimiz dövizin ne kadar çok olduğunu bizi izleyen bütün sektörler görecektir” dedi.

Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay’a aldıkları ödülü takdim ederken söyledi: “İthalatçısıyla, ihracatçısıyla, taşımacısıyla, üreten çalışan her kesimle biz bir bütünüz, onların hizmet kapısıyız. Patronlarımızın Tekirdağ’lı olması sebebiyle Trakya ve İstanbul’u evimiz olarak kabul edip, bu bölgede daha özenli çalışmayı kendimize hedef koymuş bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük transit konteyner limanı olmamızın yanı sıra MSC’nin diğer bir iştiraki olan Marport’la beraber ithalat ve ihracat konteynerlerindeki artış adedimiz bunun bir göstergesidir”. 66 Milyon dolar net döviz kazancı sağlayan Asyaport 1000 kişilik istihdamı ile Süleymanpaşa İlçesi’nin en büyük özel sektör işvereni olarak dikkat çekiyor.

Vira Haber