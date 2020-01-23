Arkas Otomotiv ve Volcar’a 4 ödül birden!

Arkas Holding bünyesindeki Arkas Otomotiv ve Volcar, Volvo Car Turkey Excellence Awards 2019 (Bayi Mükemmellik Ödülleri 2019)’a damgasını vurdu. Başkanlık Ödülü dahil En İyi Yetkili Servis, En İyi PST Uygulaması ve En İyi Satış Danışmanı ödüllerini evine götürdü. Volvo Car Turkey’nin her yıl düzenlediği, en iyi yetkili satıcı ve servislerin seçtiği gecede, ödüller sahiplerini buldu. 27 yetkili satıcı ve 29 yetkili servis arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda satış ve servis puanlarına göre 2019’un “Başkanlık Ödülü”nü Arkas Zeytinburnu alırken 2019’un en iyi servis ödülleri de Arkas Zeytinburnu, Volcar Altunizade ve Volcar İzmir’in oldu.

Antalya’da düzenlenen ödül töreninde satış ve servis puanlarına göre Başkanlık Ödülü’nü Arkas Zeytinburnu kazandı. 2019’un “En İyi Yetkili Servisi” kategorisinde ise birinci Arkas Zeytinburnu olurken ikinciliği Volcar Altunizade, üçüncülüğü de Volcar İzmir elde etti. Teknisyenlerinde ise 2019’un en iyi PST (Personal Service Technician) ödülünü Volcar İzmir kazandı. 2019’un en iyi satış danışmanı ise Volcar Altunizade’den Ertuğrul Boz oldu. Araç performans yazılımı konusunda düzenlenen Polestar Yarışması’nda ise üç Arkas Otomotiv yetkilisi; Sevcan Almaç (Arkas Bursa-servis), Serap Kılıçaslan (Arkas Ankara-servis) ve Gökhan Şahin (Arkas Ankara-satış) de ödüle layık görüldü.

Ödül alanlar nasıl belirleniyor

Satış ve Servis kategorilerindeki başarı; satış adedi, servis araç giriş adedi, pazar payı, müşteri memnuniyeti, gizli müşteri notu, satışlarda modeller arası homojen dağılım, ilk seferde doğru arıza tespiti ve minimum iş tekrarı, parça tedarik hızı, pazarlama faaliyetlerinin niteliği ve niceliği, hedef gerçekleştirme oranı, Volvo markasının Türkiye genelinde temsili, vb. gibi kriterlerin tümünün ölçümlenmesi sonucunda, Volvo Car Turkey tarafından belirleniyor.

Vira Haber