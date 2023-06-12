Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak

Kıyı Emniyet Müdürlüğünün personel alım için yayınlanan ilan şu şekilde;

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ekli dosyada belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.

Personel alımına dair ilan 12-16 HAZİRAN 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

Vira Haber