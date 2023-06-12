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MILANGAZ 4, Yarımca Önlerinde Makine Arızası Yaptı

MILANGAZ 4, Yarımca Önlerinde Makine Arızası Yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:

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'Samsun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Yarımca önlerinde makine arızası yapan MILANGAZ 4 isimli 96 m boyundaki gaz tankeri, İzmit GTH Merkezimiz koordinasyonunda; ŞARK Römorkörümüzün yedeğinde Milangaz Tesisleri’ne emniyetle yanaştırıldı.'

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Vira Haber

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