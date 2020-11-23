Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dört müfettiş yardımcısı kadrosu için ilana çıktı. Resmi gazetede yer alan ilanda başvuru ve sınav süreci şöyle açıklandı:



A) BAŞVURU SÜRESİ

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca ilan edilmesi ile birlikte gerekli şartlara sahip olmaları halinde 5 (beş) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu açık iş ilanlar bölümünden elektronik ortamda ve/veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabileceklerdir.

B) BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kuramlarından birini bitirmiş olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P67 puan türünden en az 60 (Altmış) ve daha üzeri puan almak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)

27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha sonraki doğumlular.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

Adli sicil yönünden müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.

C) ADAY LİSTESİ, SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER, ADAYLIK BELGESİ VE KİMLİK İBRAZI

Aday listesi, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvuruların sonunda, Türkiye İş Kurumunca KPSS puan sıralamasına göre düzenlenecektir.

Aday listesi, Genel Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip, resmi internet adresimizde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) "Duyurular/Haberler" başlığı altında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday listesinde isimleri bulunanlar, Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) "Duyurular/Haberler" başlığı altında "Dokümanlar" içinde yayımlanan "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu- Form 1" nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyerek, bu forma yine aynı internet adresinde yayımlanan formata uygun "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2", "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Özgeçmiş Formu-Form 3", KPSS sonuç belgesi, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin varsa denklik belgesinin aslı ya da onaylı sureti, Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, Kimlik belgesi sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar), tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu eklemek sureti ile en geç 15 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresine posta/kargo yoluyla veya şahsen teslim edilmesi esastır.

Eksik bilgi ve belgeleri bulunduğu anlaşılan adaylar mülakata alınmayacaktır.

Başvuru esnasında istenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanarak işleme alınabilir.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Belgelerin sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

Adayların sınava giriş için Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere; T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden birini bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava başvuruda doldurularak Teftiş Kurulu Başkanlığına teslimi istenilen belgelerden Form 1 ve Form 2'de yer alan HES (Hayat Eve Sığar) kodu bilgisi kaydedilecektir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günden ileri tarihli olması gerekmektedir.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday sayısının 10 kişi ya da daha az olması halinde Kuruluşça sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi, iptal edilmesi hakları saklıdır.

D) SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Sınav Tarihi: 30/12/2020

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A Üsküdar/İSTANBUL.

Adaylar, "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2" üzerinde kayıtlı başvuru numarasına göre sınava alınacaklardır.

Adaylara, sınav tarihi, saati, yeri ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların, sınav saatinden en geç yarım saat önce (09.30) sınav yerinde bulunmaları gerekli olup, sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav için diğer ayrıntılı bilgiler www.kiyiemniyeti.gov.tr web adresinden veya 0 (216) 531 40 97 ve 0(216) 531 4065 numaralı telefonlardan temin edilebilir.

E) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, GİRİŞ NOTU VE DİĞER BİLGİLER

Sözlü sınav sınavdan aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılacaktır:

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Mal Varlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar),

İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İktisadi Analiz.

Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Sistemi.

Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

Sözlü sınavda; adaylara yukarıda yer alan konu gruplarından sorular yöneltilecek olup, sınavda adayın kavrama, muhakeme yeteneği, ifade kabiliyeti, temsil, görünüm, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da değerlendirilecektir.

Giriş sınav notu; yazılı giriş sınavı olarak kabul edilen kpss puanı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70 puan alması gereklidir. Bu puanı geçen adaylar içinde en yüksek notu almış olan adaydan başlamak üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralamada puanların eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Sınavı kazanan adaylar www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacak, ayrıca adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları irtibat numaralarına ve adreslerine bildirimde bulunulacaktır.

Vira Haber