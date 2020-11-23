Finlandiya'ya Ait Feribot Baltık Denizi'nde Karaya Oturdu

Euronews’in haberine göre Sahil Güvenlik Birimi, Finlandiya liman kenti Turku ile İsveç'in başkenti Stockholm arasında sefer yapan feribotun, Aland Adaları'nın başkenti Mariehamn limanının hemen açıklarında karaya oturduğunu duyurdu.

Yetkililer geminin sızıntı yapmadığını, yolcu ve mürettebattan da hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

Kazanın sebebine ilişkin açıklama yapan Viking Line şirketinin CEO'su Jan Hanses, geminin karaya oturduğu kıyı şeridine güçlü bir rüzgar fırtınasının bulunduğunu ifade etti.

Şirket olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Cumartesi günü yaşanan kazanın ardından yolcular ve mürettebat, geceyi M / S Viking Grace isimli feribotta geçirirken pazar sabahı, römorkörler limandan birkaç yüz metre uzaktaki gemiyi terminale çekti.

Vira Haber